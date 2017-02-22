На севере Петербурга началось строительство II очереди клиники «Скандинавия» Инвестиции составляют 1,4 млрд рублей

«Скандинавия» приступила к строительству II очереди Северной клиники, в которой расположится медицинский центр «Ава-Петер». Об этом компания сообщила в среду.

Генеральным подрядчиком строительства выступает австрийская компания Vamed Engineering. Инвестиции в проект составляют 1,4 млрд рублей. Финансовым партнером проекта выступил банк «ЮниКредит».

В будущем здании расположатся клиника репродуктивной медицины, родильный дом, криобанк и другие отделения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на январь 2018 года.

Отметим, I очередь Северной клиники «Скандинавии» работает с мая 2015 года. Это крупнейший частный многопрофильный медцентр на Северо-Западе. Площадь клиники составляет 10 тыс. кв. м. Строительство обошлось в 1,7 млрд рублей.