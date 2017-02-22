ЗакС Петербурга просит Минприроды возобновить работу полигона «Красный бор» Иначе городу и области грозит экологическая опасность

Петербургские депутаты просят министра природы Сергея Донского содействовать возобновлению работы полигона «Красный бор». Обращение к главе Минприроды они приняли в среду, передает корреспондент АБН.

Как пояснила председатель комиссии по экологии Мария Щербакова, остановка работы полигона сама по себе нанесет вред природы, так как объект не сможет принимать токсичные отходы. Кроме того, прекращение работы полигона вызовет социальную напряженность среди его сотрудников. «Бюрократический подход к проблеме не допустим», — сказала Щербакова.

Обращение вызвано решением Тринадцатого арбитражного суда, который по иску департамента Федеральной службы по природному надзору приостановил работу полигона. Между тем, руководство ГУП «Красный бор» делает все возможное для нормализации обстановки, а недавно было совместное совещание по этому вопросу Сергея Донского и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил важность вопроса. Он сообщил, что обращение депутатов уйдет спецпочтой в этот же день.

Отметим, депутаты не первый раз обращают внимание на полигон «Красный бор». В январе они обратились к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о передаче объекта в ведение федеральных властей.

На полигоне «Красный бор» за более чем 40 лет эксплуатации накоплено 2 млн тонн отходов. Ранее помочь в ликвидации свалки предложила Финляндия.