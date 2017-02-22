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22.02.17 / 05:22 Новости / Россия и мир

В Кузбассе выделили около 3 млрд рублей в рамках года экологии

Из них 90% направят на модернизацию производства

Кузбасс

Фото с сайта cssiberia.ru

Власти Кемеровской области выделили около 3 млрд рублей на реализацию программ года экологии. Об этом накануне сообщили в областной администрации.

При этом 90% суммы – средства компаний, которые направят на модернизацию производства. Так, один из крупнейших сталелитейных заводов России «Евраз ЗСМК» реализует воздухо- и водоохранные программы, в которые вложено более 500 млн рублей.

Программы по улучшению экологии в Кузбассе проводятся постоянно. В частности, благодаря им, в Новокузнецке, где находятся крупнейшие металлургические заводы России, выброс вредных веществ в атмосферу с 2007 по 2015 годы сократился на треть. В 2015 году министерство природы России исключило Новокузнецк из списка самых загрязненных городов страны.

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