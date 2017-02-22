Mail.Ru Group увеличила выручку на 14,8% в 2016 году По предварительным неаудированным результатам

Mail.Ru Group отчиталась о росте выручки почти на 15% за прошлый финансовый год. Компания представила предварительный отчет в среду.

Совокупная сегментная выручка компании показала рост в 14,8% и составила 42,7 млн рублей. Без учета недавнего приобретенного сервиса Delivery Club, единовременного неденежного налогового расхода и эффекта от освобождения выручки онлайн-игр от НДС на российском рынке в последнем квартале выручка составила 41,7 млн рублей.

С учетом всех параметров выручка в четвертом квартале компании выросла на 19,2% год к году. Выручка в последнем квартале 2016 года достигла отметки в 13,2 млн рублей.

Компания также отчиталась о росте выручки от рекламы. Год к году она показала рост на 26,1% и составила 18,4 млн рублей. В последнем квартале 2016 года выручка от рекламы выросла на 26,3% и составила 5,8 млн рублей. Как сообщается в отчете, Mail.Ru Group планирует внедрять новые рекламные продукты и рассчитывает на стабильный рост выручки от рекламы.