Макаров: Минприроды и ГУПП «Красный бор» должны заключить мировое соглашение "Это надо делать быстро и оперативно"

Министерство природы и ГУПП «Красный бор» должны пойти на мировое соглашение, чтобы возобновить работу полигона. Так считает спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Он считает недопустимым, что на возврат лицензии объекту может уйти целый год. «Это надо делать быстро и оперативно», — сказал Макаров.

В среду ЗакС обратился к министру природы с просьбой вмешаться в ситуацию. В феврале Тринадцатый арбитражный суд аннулировал лицензию на осуществление деятельности полигона. На площадке «Красного бора» находятся 2 млн тонн токсичных отходов.