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22.02.17 / 11:51 Новости / Общество / Россия и мир

Мединский призвал учесть интересы граждан в вопросе передачи Исаакия РПЦ

Главное - расширить возможности для посещения

Владимир МединскийК вопросу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви необходимо подойти осмотрительно, учитывая интересы граждан. Такое мнение высказал в среду министр культуры России Владимир Мединский.

«Что касается форм управления Исаакиевсим собором, то наша история, в том числе история Российской империи, подходила к этому комплексно, существовали советы по управлению — светско-церковные. Надо поэтому подойти к этому вопросу осмотрительно, в интересах граждан», — пояснил министр.

Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо сосредоточиться на расширении возможностей для посещения собора. Мединский подчеркнул, что при любом развитии событий нужно обеспечить сохранность коллекции.

Напомним, 17 февраля патриарх Кирилл прокомментировал передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. Он назвал это «символом примирения народа».

О том, что Исаакиевский собор будет передан церкви, власти Петербурга сообщили в январе. РПЦ получит его в безвозмездное пользование на 49 лет.

 

По материалам: tass.ru
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