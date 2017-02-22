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22.02.17 / 18:16 Новости / Общество / Россия и мир

Microsoft представила Skype Lite

Для пользователей с медленным интернетом

Microsoft SkypeMicrosoft показала «облегченную» версию Skype. Компания презентовала сервис в среду.

Новая версия Skype поможет получить доступ к сервису пользователям, которые находятся в регионах с плохим качеством связи и дорогим интернет-трафиком. Skype Lite весит 13 МБ и работает даже при медленном соединении.

Сервис планируется запустить в Индии. К лету этого года компания планирует интегрировать Skype Lite с базой данной жителей Индии. Это позволит идентифицировать собеседников при приеме на работу или при продаже и покупке товаров. В компании уточнили, что новая версия сервиса создавалась специально для Индии.

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