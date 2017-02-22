Михаил Москвин: Недобросовестными застройщики становятся в процессе

На прошлой неделе в Кудрово состоялась встреча жителей деревни с главами администрации Всеволожского района. Владельцы квартир жаловались на нехватку детских садов, объектов социальной инфраструктуры и дорожно-транспортную ситуацию. Корреспондент АБН встретился с заместителем председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаилом Москвиным и поговорил с ним о новых локациях региона.

Как вы оцените деятельность строительного блока администрации Ленобласти в строительной за прошлый год?

Самое главное, что удалось сделать в прошлом году – это отрегулировать взаимоотношения между властными органами и бизнесом при застройке новых районов. Сегодня вместе с домами мы обязываем компании параллельно строить дороги, а также социальные и досуговые объекты. Есть, к сожалению, определенное отставание от графика, но причины понятны: активная застройка новых районов началась в 2011—2012 году, а полноценно контролировать деятельность строительных компаний мы начали лишь с 2015 года. На некоторых территориях нам сейчас приходится наверстывать.

Почему взаимодействие началось так поздно?

Потому что только с 2015 года, благодаря принятию федерального и регионального законов, мы смогли влиять на процесс возведения жилых комплексов на территории Ленинградской области особенно в части строительства сопутствующей инфраструктуры. До этого контроль осуществляли органы местного самоуправления, из-за некомпетентных действий которых мы столкнулись с огромным количеством проблем.

К слову о проблемах. Недавно на встрече с главами администрации муниципального образования жители деревни Кудрово жаловались на нехватку детских садов, автомобильных магистралей и парковочных мест. Как областное правительство решает все вышеперечисленные проблемы?

Начнем с детских садов в Кудрово. Я могу сказать, что в деревне построено несколько детских садов, которые сейчас стоят пустые. Сейчас мы пришли к выводу, что строительному блоку нужно улучшать систему взаимодействия с другими органами исполнительной власти, в частности, с комитетом по образованию. То есть застройщики свои обязательства выполнили и детские сады построили — фактически мы добились от застройщиков возведения объектов социальной структуры, сейчас на вахту заступают муниципалитет и областной комитет по образованию, которые должны эти сады наполнить.

Как рассказывали жители Кудрово, этой проблеме уже не один год, многие дети находятся в очереди уже несколько месяцев, но новые детские сады так и не были введены в эксплуатацию.

К сожалению, местные власти обращают мало внимания на многочисленные жалобы молодых жителей новых домов. Тогда жители Кудрово приходят в правительство Ленобласти и жалуются уже региональным чиновникам. Мне эта ситуация непонятна. Минимум два детских сада уже давно построены, туда можно отдавать детей, но из-за нерасторопности местных властей они стоят пустые.

Теперь к вопросу о дорогах. Необходимо все дороги в новых районах разделить на две категории. Первая категория – это магистрали, которые ведут к жилым комплексам. И здесь ситуация катастрофическая. В Западном Мурино дорог нет, к Восточному Мурино ведет всего одна магистраль, и поэтому она всегда перегружена. К Кудрово у нас два подъезда, которые тоже постоянно перегружены транспортными средствами. Правительство Ленобласти делает все возможное, чтобы обеспечить нормальный проезд к новым районам, у нас есть поэтапные планы развития дорожной сети для Кудрово и Мурино. Мы неоднократно встречались с жителями и доводили до них эту информацию. Например, чтобы обеспечить проезд к Кудрово и Мурино из Петербурга, мы запустили ряд проектов. Один из проектов – продолжение Пискаревского проспекта в Мурино-Девяткино. Когда Ленинградской области выделят средства, начнем реализацию проекта. К тому же, в ближайшее время дорожно-транспортная ситуация в Мурино улучшится, так как в Буграх открывается новый проезд. В Кудрово недавно встречались с представителями IKEA, обсуждали проект дорожной развязки. Мы также будем договариваться с железной дорогой о строительстве двух переездов, один из которых будет вести к Центральной улице. Вторая категория – это дороги внутри жилых комплексов. Здесь ситуация получше, особенно в Кудрово. Да и в Мурино мы постепенно приходим к тому, что внутри района можно без особых проблем передвигаться на любом транспортном средстве.

Что до парковок, то могу с уверенностью сказать, что Кудрово и Мурино обеспечены парковочными местами. В Кудрово — по старым нормативfм 250 мест на 1 тыс. человек, а в Мурино по новым нормативам – 400 парковок на 1 тыс. человек. Но многие парковки платные. Наша задача была — создать условия для хранения автомобильных средств, она выполнена, но парковки стоят пустые.

При согласовании проектов застройщики гарантировали строительство дорог, а также объектов социальной инфраструктуры. Почему строительным компаниям позволяют вводить жилые комплексы в эксплуатацию, даже если не все обязательства перед жильцами выполнены?

Сейчас не позволяют. Такие ситуации возникали раньше. Во-первых, повторюсь, до 2015 года правительство Ленинградской области не обладало полномочиями по приему построенных объектов в Кудрово и Мурино. Что до действий органов местного самоуправления, то администрации муниципальных образований принимали жилые комплексы зачастую по формальному признаку в пределах границ земельного участка, в отрыве от территорий. Застройщики отдельно сдавали дом, несмотря на то, что к нему нет ни подъездов, а рядом нет социальных объектов. Сейчас мы принимаем весь комплекс новостроек, включая дороги, объекты социальной и досуговой инфраструктуры. А тогда застройщики шли на хитрость и сдавали в эксплуатацию дома на небольших земельных участках. Подобная деятельность местных властей и привела в итоге к коллапсу. Привлечь к ответственности чиновников за это сложно, да и смысла сейчас в этом большого нет.

По какой причине к застройке допустили такое количество недобросовестных застройщиков?

Недобросовестных не допускают. Недобросовестными застройщики становятся уже в процессе самих строительных работ. Сейчас уже действует 214 федеральный закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности строительные компании, не выполняющие свои обязательства. К тому же сейчас значительно ужесточились правила отбора застройщиков.

До 2016 года компании необходимо было предоставить всего около семи документов для того, чтобы выбить разрешение на строительство. При этом не учитывался ни уставной капитал, ни послужной список руководства компании. Требовались правоустанавливающие документы на участок, проектная документация, технические условия и заявление на разрешение на строительство. Причин отказать компаниям не было. И сразу после получения разрешения на строительство у компаний появлялась возможность привлекать средства дольщиков.

С 2016 года закон изменился. Теперь, во-первых, само разрешение получить стало сложнее, а во-вторых, одного только разрешения недостаточно, чтобы привлекать участников долевого строительства. Теперь необходимо получить соответствие застройщика и проектной декларации определенным нормам: например, требуется справка из налоговой об отсутствии задолженности, высшему менеджменту компании приходится предоставлять справки об отсутствии судимости по экономическим преступлениям. И вот только на этой неделе мы выдали такое заключение по новым правилам.

Недавно президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский сообщил, что считает долевое строительство порочной системой, при которой страдают физические лица, но не застройщики. Ваше мнение на этот счет?

В общем и целом я с этим высказыванием согласен. Дольщики берут деньги в банке, выплачивают огромные проценты, да еще и выплачивают немалые суммы за страховку. Застройщик берет деньги у граждан, никакие проценты не выплачивает, да еще и обещания свои ничем не подкрепляет. Понятно, что закон постоянно трансформируется, улучшается, ведь сначала не было вообще никакой ответственности у строительных компаний. Появлялись общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, с генеральным директором и учредителем в одном лице. И было неважно, были ли у них деньги или нет, отсутствовала ли задолженность. Компания имела права привлекать деньги дольщиков. Сейчас закон такого не допускает. Сумма уставного капитала должна быть, как минимум, равна сумме сметы строительства, чтобы иметь возможность покрыть риски дольщиков. Идеальный вариант – когда компании сдают уже готовое жилье. Но застройщики теряют в год порядка 15-20% годовых, и поэтому стоимость жилья в таких домах намного выше. И долевое строительство, в итоге, остается единственным способом приобрести жилье за разумную сумму.

В каких районах Ленобласти, помимо Кудрово и Мурино, в ближайшее время планируется активная застройка территорий?

— Во Всеволожском районе утверждена документация на 20 млн кв. м нового жилья. Это примерно на 700 тыс. человек. Стоит отметить, что территория к северу от города является рекреационной зоной, и там нельзя проводить массовой застройку и будет остановлена выдача разрешений на строительство — об этом говорил и губернатор Ленинградской области. Развивать строительство новых кварталов необходимо в юго-западной и юго-восточной частях Ленинградской области. А вообще хотелось бы, чтобы регион развивался гармонично, и новостройки появлялись на всей территории области.

И последний вопрос. Многие жители Кудрово на встрече с властными органами жаловались, что, несмотря, на близость района к Петербургу, транспортные средства не принимают к оплате городские проездные.

Хороший вопрос. Мы активно прорабатываем возможность применять систему электронных билетов «Подорожник», которая действует на территории Петербурга, и в Ленинградской области. В первую очередь, конечно, мы стараемся, чтобы пользоваться транспортом было удобно незащищенным категориям граждан как в Петербурге, так и Ленинградской области. Это, на самом деле, непростая бюрократическая работа.

Лев Бабенко / АБН