Все новости

22.02.17 / 03:27 Новости / Россия и мир

Минобороны отказалось от покупки SSJ-100 для замены Ту-154

Из-за ряда характеристик

Ту-154Министерство обороны России временно отказалось от покупки ближнемагистральных SSJ-100 для замены Ту-154. Об этом во вторник заявил заместитель министра по вооружениям Юрий Борисов.

В ведомстве опасаются, что модель SSJ-100 может не подойти из-за ряда характеристик. В частности, низкого расположения двигателя, что может стать причиной аварии при посадке на аэродром.

В начале этого года министр обороны Сергей Шойгу поручил проанализировать возможность прекращения использования ВС России самолетов Ту-154 и Ту-134. Причиной стала катастрофа Ту-154Б-2 над Черным морем. Тогда погибло 92 человека. Устаревшие модели планируют заменить Ту-214 и Ан-148. По некоторым данным, Минобороны владеет 21 самолетом Ту-154 и 37 Ту-134.

По материалам: kommersant.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017