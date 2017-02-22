Минобороны отказалось от покупки SSJ-100 для замены Ту-154 Из-за ряда характеристик

Министерство обороны России временно отказалось от покупки ближнемагистральных SSJ-100 для замены Ту-154. Об этом во вторник заявил заместитель министра по вооружениям Юрий Борисов.

В ведомстве опасаются, что модель SSJ-100 может не подойти из-за ряда характеристик. В частности, низкого расположения двигателя, что может стать причиной аварии при посадке на аэродром.

В начале этого года министр обороны Сергей Шойгу поручил проанализировать возможность прекращения использования ВС России самолетов Ту-154 и Ту-134. Причиной стала катастрофа Ту-154Б-2 над Черным морем. Тогда погибло 92 человека. Устаревшие модели планируют заменить Ту-214 и Ан-148. По некоторым данным, Минобороны владеет 21 самолетом Ту-154 и 37 Ту-134.