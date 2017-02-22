Миронюк ушла из Сбербанка С поста старшего вице-президента

Светлана Миронюк окончила работу в Сбербанке. Об этом в кредитно-финансовой организации рассказали в среду.

Миронюк покинула пост старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций. Отметим, ранее эту информацию анонсировали СМИ. Миронюк не комментировала свое увольнение.

До информации об отставке Миронюк источники в отрасли сообщали, что свой пост может покинуть еще один вице-президент Сбербанка – Сергей Иванов. Он cay экс-главы Администрации президента Сергея Иванова. Ему прочат место главы «Алросы».

Миронюк проработала в Сбербанке с февраля 2016 года. До этого 11 лет работала в РИА Новости, еще восемь лет – в ЗАО «Медиа-Мост».