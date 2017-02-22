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22.02.17 / 18:45 Новости / Петербург и Ленобласть

В музее политической истории пройдет выставка «Движущая сила революции»

Откроют в конце февраля

музей политической историиВ музее политической истории России в Петербурге пройдет выставка «Движущая сила революции». Об этом в музее рассказали в среду.

На выставке представят три картины: «Февральские дни» художника В. Кузнецова (1934 год), «Февральские дни на рабочих окраинах» И. Владимирова (1934 год) и «Выступление Калинина перед рабочими» П. Ивановского (1939 год). Все картины из фонда музея политической истории. Выставка проработает с 1 марта по 28 июня.

Выставка проходит в рамках цикла «Картина как документ эпохи», который посвящен соцреализма. Музей политической истории находится на улице Куйбышева, 2-4. Также в зале №18 музея представлена тематическая экспозиция «Революция в России. 1917—1922». Билеты в музей стоят 200 рублей для взрослых, 30 рублей для студентов, бесплатно для детей до 18 лет и пенсионеров.

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