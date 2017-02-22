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22.02.17 / 14:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф пообещал в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке

Вплоть до новых исторических минимумов

Низкие ставки по ипотекеГлава Сбербанка России Герман Греф спрогнозировал, что в 2017 году ставки по ипотеке будут очень низкими. Об этом он сказал в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Греф объяснил потенциальное падение ипотечных ставок планами по снижению инфляции. Он заявил, что уровень ставок достигнет исторического минимума.

Ранее в феврале Сбербанк понизил базовую ставку по ипотеке. В среднем ставки упали на 1,1% с 20 февраля. При покупке квартир у застройщика она составляет 10,9%. При покупке на вторичном рынке – 10,75-12,25%.

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