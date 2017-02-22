Греф пообещал в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке Вплоть до новых исторических минимумов

Глава Сбербанка России Герман Греф спрогнозировал, что в 2017 году ставки по ипотеке будут очень низкими. Об этом он сказал в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Греф объяснил потенциальное падение ипотечных ставок планами по снижению инфляции. Он заявил, что уровень ставок достигнет исторического минимума.

Ранее в феврале Сбербанк понизил базовую ставку по ипотеке. В среднем ставки упали на 1,1% с 20 февраля. При покупке квартир у застройщика она составляет 10,9%. При покупке на вторичном рынке – 10,75-12,25%.