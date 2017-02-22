Торги на московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ — 2127,61 пункта, РТС — 1167,87 пункта

Торги на Московской фондовой бирже в среду открылись ростом индексов. ММВБ — 2127,61 пункта, РТС — 1167,87 пункта.

Аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова ожидает малоактивную торговлю на российском рынке в преддверии выходных по случаю празднования Дня защитника Отечества. По ее словам, вероятность роста индикаторов низкая, несмотря на умеренно благоприятную конъюнктуру в глобальном смысле.

Токийская фондовая биржа закрылась ростом. TOPIX прибавил 1,49 пункта до 1557,09 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 2,74 пункта до 13962,42 пункта.