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22.02.17 / 07:20 Новости / Россия и мир / Финансы

СМИ: после санации «Пересвет» может возглавить Михаил Полунин

В настоящий момент он стал главой АСВ

Возглавить банк «Пересвет» после санации может Михаил Полунин. Об этом накануне пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, в настоящий момент он возглавил временную администрацию Агентства страхования вкладов (АСВ). Предположительно, он перешел на работу в АСВ для курирования администрации.

Михаил Полунин был вице-президентом Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который подконтролен «Роснефти». Представители АСВ и ВБРР не комментируют положение. Ранее Центробанк России опять подключил «Пересвет» к системе БЭСП (банковских электронных срочных платежей). До этого в банке сменилась временная администрация.

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