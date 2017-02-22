Правительство назначило заместителей глав Минсельхоза и Минпромторга Ими стали Евгений Непоклонов и Олег Бочаров

Правительство РФ назначило заместителей глав Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли. Распоряжение опубликовано в среду.

Новым замминистра сельского хозяйства стал Евгений Анатольевич Непоклонов. Заместителем главы Минпромторга назначили Бочарова Олега Евгеньевича.

Напомним, что Евгений Непоклонов ранее являлся заместителем главы Россельхознадзора. Олег Бочаров возглавлял московский Департамент науки, промышленности и предпринимательства. Также Бочаров четыре раза избирался столичную думу по одномандатному округу.