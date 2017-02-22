Почти половина переживших преступление россиян не обращались в полицию Большинство считает, что правоохранительные органы им не помогут

Почти половина – 49% — россиян не обращались в правоохранительные органы после того, как они становились жертвами преступлений. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, опубликованные в среду.

Из них 39% не обращались в полицию из-за того, что считали, что правоохранительные органы не помогут им. Еще 17% не стали обращаться в полицию из-за незначительности причиненного им ущерба. Большинство — 31% — оценили причиненный ущерб в 10-50 тыс. рублей.

Опрос прошел 10-17 февраля. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов – от 18 лет.