Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в 2016 году снизилась на 34,3% До 6,07 млрд рублей

Чистая прибыль «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) по РСБУ в прошлом году снизилась на 34,3% год к году. Об этом сообщили в компании в среду.

Размер чистой прибыль составил 6,079 млрд рублей. Выручка составила 139,9 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем в 2015 году. Валовая прибыль, при этом, сократилась на 1,3% до 15,7 млрд рублей.

МОЭСК входит в «Россети». Она является самой крупной межрегиональной распределительной сетевой компанией. Компания обслуживает потребителей из Москвы и Московской области. Контрольный пакет акций МОЭСК — 50,9% — принадлежит «Россетям».