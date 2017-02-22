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22.02.17 / 18:12 Новости / Россия и мир

Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в 2016 году снизилась на 34,3%

До 6,07 млрд рублей

Чистая прибыль «Московской объединенной электросетевой компании» (МОЭСК) по РСБУ в прошлом году снизилась на 34,3% год к году. Об этом сообщили в компании в среду.

Размер чистой прибыль составил 6,079 млрд рублей. Выручка составила 139,9 млрд рублей, что на 8,2% больше, чем в 2015 году. Валовая прибыль, при этом, сократилась на 1,3% до 15,7 млрд рублей.

МОЭСК входит в «Россети». Она является самой крупной межрегиональной распределительной сетевой компанией. Компания обслуживает потребителей из Москвы и Московской области. Контрольный пакет акций МОЭСК — 50,9% — принадлежит «Россетям».

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