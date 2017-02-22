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22.02.17 / 19:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Обновленный проект планировки земель ГК «Города» в Каменке подготовят к середине августа

Предложения по планировке принимаются до 15 мая

Проект планировки земель каменкаОбновленный проект планировки территорий ГК «Города» в Каменке подготовят к середине августа. Об этом говорится в распоряжении комитета по градостроительству о подготовке изменений в проект от 2013 года.

Речь идет о территории в Приморском районе, ограниченной береговой линией реки Каменки, границей базисного квартала 4281, Плесецкой улицей и перспективной трассой Западного скоростного диаметра. О подготовке документации в Смольный обратилось ООО «Простор».

Проект планировки должны подготовить к 15 августа. Предложения по планировке принимаются до 15 мая.

Отметим, ООО «Простор» является компанией, аффилированной с ГК «Город». «Простор» входит в ХК «Эра». В конце 2016 года ООО «Простор» выставило участок в этом районе на продажу. Вырученные средства предполагалось направить на достройку трех проблемных объектов ГК «Город». Однако торги тогда не состоялись.

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