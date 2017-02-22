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22.02.17 / 17:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительства Ленобласти и Петербурга работают над синхронизацией проездных

В первую очередь, транспортом смогут пользоваться незащищенные слои населения

ПроездныеПравительства Ленинградской области и Петербурга активно работают над синхронизацией проездных. Об этом в интервью АБН рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

«В первую очередь, конечно, мы стараемся, чтобы пользоваться транспортом было удобно незащищенным категориям граждан как в Петербурге, так и Ленинградской области. Это, на самом деле, непростая бюрократическая работа, поэтому сейчас субъектами ведется кропотливая работа в этом направлении», — отметил Москвин.

Напомним, новыми проездными, рассчитанными на 90 минут и 24 часа, с начала этого года в Петербурге воспользовались более 140 тыс. раз. Новые виды единых билетов появились в городе с 1 января 2017 года. Проездные на 90 минут позволяют совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок на социальном наземном транспорте. У суточных билетов ограничений нет.

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