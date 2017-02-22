В Смольном не одобряют инициативу Ростуризма по обучению иностранных гидов за счет бюджета Чиновники не понимают, зачем лишать россиян рабочих мест

Программа Ростуризма по обучению иностранных гидов за счет российского бюджета может лишить местных специалистов рабочих мест. Об этом в среду заявил «Интерфаксу» председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

«Мы фактически лишаем российских граждан рабочих мест. Получается, вместо российских специалистов мы поддерживаем иностранных. Не понимаю, зачем нужно тратить бюджетные деньги, чтобы обучать иностранных граждан», — сказал Машкарев. Он привел в пример Китай, где, по его словам, власти оказывают полную поддержку отечественным специалистам. Машкарев заявил, что России стоит перенять эту практику.

По мнению Машкарева, в Петербурге нет проблем с профессиональными гидами и переводчиками. «Мне кажется, что политика Санкт-Петербурга должна быть направлена на поддержку молодых специалистов», — заключил чиновник.

Добавим, контракт, который прокомментировал Мушкарев, был заключен между Федеральным агентством по туризму и Государственным университетом управления. Программа предусматривает организацию 50 региональных образовательных площадок для обучения гидов по всей России. К середине ноября авторы документа планируют обучить 10 тыс. человек. Сумма контракта составляет 21 млн рублей.