«Прогресс МС-05» вышел на орбиту Он пристыкуется к МКС 24 февраля

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-05» вышел на орбиту. Об этом сообщили в среду в Центре управления полетами.

Корабль вышел на заданную орбиту, раскрыл антенну и солнечные батареи. Ожидается, что он пристыкуется к Международной космической станции в 11:34 по московскому времени 24 февраля.

Напомним, ракета-носитель «Союз-У» стартовала с космодрома Байконур в среду в 8:52. Этот пуск стал последним для ракеты. В дальнейшем для доставки грузовых кораблей на орбиту предполагается использовать ракету «Союз -2. 1а». На борту «Прогресса МС-05» порядка 2,5 тонн груза.