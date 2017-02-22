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22.02.17 / 09:41 Новости / Россия и мир

«Прогресс МС-05» вышел на орбиту

Он пристыкуется к МКС 24 февраля

космос мкс атлантический океанГрузовой космический корабль «Прогресс МС-05» вышел на орбиту. Об этом сообщили в среду в Центре управления полетами.

Корабль вышел на заданную орбиту, раскрыл антенну и солнечные батареи. Ожидается, что он пристыкуется к Международной космической станции в 11:34 по московскому времени 24 февраля.

Напомним, ракета-носитель «Союз-У» стартовала с космодрома Байконур в среду в 8:52. Этот пуск стал последним для ракеты. В дальнейшем для доставки грузовых кораблей на орбиту предполагается использовать ракету «Союз -2. 1а». На борту «Прогресса МС-05» порядка 2,5 тонн груза.

По материалам: tass.ru
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