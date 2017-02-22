Мединский: Продолжение «Простоквашино» могут снять при поддержке Danone Соответствующий документ планировалось подписать в декабре.

Продолжение мультфильма «Простоквашино» могут снять при финансовой поддержке компании Danone. Об этом сообщил в среду глава Минкультуры Владимир Мединский.

«Для того, чтобы снять мультфильм, нужны деньги, сценарий и творческий коллектив. Я знаю, что сейчас идут переговоры «Союзмультфильма» с компанией Danone , которая готова этот проект софинансировать», — сказал он. Мединский добавил, что соответствующий документ планировалось подписать в декабре.

Напомним, в прошлом году Мединский заявил о том, что авторские отчисления от компании Danone не доходят до студии «Союзмультфильм». На студии заявляли, что права на персонажей принадлежат именно ей. В Danone, в свою очередь, придерживались противоположенного мнения.