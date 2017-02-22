На стадионе на Крестовском острове в Петербурге начался фестиваль «Радио Зенит» Второе тестовое мероприятие

На стадионе на Крестовском острове в Петербурге начался фестиваль «Радио Зенит». Музыкальное открытие новой футбольной арены состоялось в среду.

На фестивале выступит такие музыкальные группы, как «The Hatters», Би-2, Баста и Чайф. Начало фестиваля в 18:00.

Отметим, это второе тестовое мероприятие на новом стадионе. Фестиваль рассчитан на 30 тыс. человек. На время мероприятия раздвижная крыша стадиона будет закрыта. Отметим, из-за концерта в городе продлили работу метро. В ночь со среды на четверг подземка работает до 1:30. При этом музыкальная программа окончится до 23:00 по расписанию.