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22.02.17 / 18:13 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

На стадионе на Крестовском острове в Петербурге начался фестиваль «Радио Зенит»

Второе тестовое мероприятие

"Радио Зенит"На стадионе на Крестовском острове в Петербурге начался фестиваль «Радио Зенит». Музыкальное открытие новой футбольной арены состоялось в среду.

На фестивале выступит такие музыкальные группы, как «The Hatters», Би-2, Баста и Чайф. Начало фестиваля в 18:00.

Отметим, это второе тестовое мероприятие на новом стадионе. Фестиваль рассчитан на 30 тыс. человек. На время мероприятия раздвижная крыша стадиона будет закрыта. Отметим, из-за концерта в городе продлили работу метро. В ночь со среды на четверг подземка работает до 1:30. При этом музыкальная программа окончится до 23:00 по расписанию.

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