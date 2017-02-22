Ученые из Дании разработали методику оценки риска развития рака легких по анализу крови Метод позволяет создать график проведения компьютерной томографии

Датские ученые разработали методику оценки риска возникновения рака легких по анализу крови. Об этом сообщает в среду videnskab.dk.

Суть метода — в наблюдении за степенью метилированности гена AHRR пятой хромосомы. Под воздействием табачного дыма работа некоторых генов может меняться. В частности, замедляется процесс присоединения к молекуле метильных групп, необходимых для активизации генов — метилирование.

Метод, как отмечает профессор Копенгагенского университета Стиг Боесен, позволит составить график проведения компьютерной томографии и выявить болезнь на ранней стадии. Кроме того, в связи с тем, что метилированность гена AHRR долга возвращается в норму, методика подходит и тем, кто уже бросил курить.