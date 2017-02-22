Ученые из Дании разработали методику оценки риска развития рака легких по анализу крови

Датские ученые разработали методику оценки риска возникновения рака легких по анализу крови. Об этом сообщает в среду videnskab.dk.
Суть метода — в наблюдении за степенью метилированности гена AHRR пятой хромосомы. Под воздействием табачного дыма работа некоторых генов может меняться. В частности, замедляется процесс присоединения к молекуле метильных групп, необходимых для активизации генов — метилирование.
Метод, как отмечает профессор Копенгагенского университета Стиг Боесен, позволит составить график проведения компьютерной томографии и выявить болезнь на ранней стадии. Кроме того, в связи с тем, что метилированность гена AHRR долга возвращается в норму, методика подходит и тем, кто уже бросил курить.