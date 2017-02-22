Все новости

22.02.17 / 10:31 Новости / Россия и мир

Ученые из Дании разработали методику оценки риска развития рака легких по анализу крови

Метод позволяет создать график проведения компьютерной томографии

КурениеДатские ученые разработали методику оценки риска возникновения рака легких по анализу крови. Об этом сообщает в среду videnskab.dk.

Суть метода — в наблюдении за степенью метилированности гена AHRR пятой хромосомы. Под воздействием табачного дыма работа некоторых генов может меняться. В частности, замедляется процесс присоединения к молекуле метильных групп, необходимых для активизации генов — метилирование.

Метод, как отмечает профессор Копенгагенского университета Стиг Боесен, позволит составить график проведения компьютерной томографии и выявить болезнь на ранней стадии. Кроме того, в связи с тем, что метилированность гена AHRR долга возвращается в норму, методика подходит и тем, кто уже бросил курить.

По материалам: videnskab.dk
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017