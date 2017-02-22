В Петербурге отреставрируют правый берег канала Грибоедова Чтобы сохранить подпорную стенку и ограждение

Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации правого берега набережной канала Грибоедова. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Ремонт проведут, чтобы сохранить подпорную стенку и ограждение набережной от Пикалова до Могилевского моста. Также на этом участке будет очищено дно канала.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.

Добаваим, во время ремонта движение от Крюкова канала до Лермонтовского проспекта будет односторонним. Судоходство на указанном участке также временно ограничат.