Бывший мэр Иннополиса возглавил «Русинформэкспорт» Компания продвигает российское ПО за рубежом

Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов возглавил компанию «Русинформэкспорт». Об этом во вторник завили представители компании.

«Русинформэкспорт» занимается реализацией российского программного обеспечения и IT-решений за границей. В структуре Национального центра информатизации (НЦИ) команда компании будет продвигать различные программные продукты на новые рынки.

Иванов сменил бывшего гендиректора компании Павла Басина, который снял с себя полномочия в декабре прошлого года. Егор Иванов был мэром ИТ-города Иннополис с 2014 по 2016 год. До этого он возглавлял компанию «Скартелл» (бренд Yota). Компания «Русинформэкспорт» входит в структуру НЦИ, «дочку» госкорпорации «Ростех».