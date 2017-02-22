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22.02.17 / 00:30 Новости / Россия и мир

Бывший мэр Иннополиса возглавил «Русинформэкспорт»

Компания продвигает российское ПО за рубежом

Егор Иванов

Фото: Антон Тушин

Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов возглавил компанию «Русинформэкспорт». Об этом во вторник завили представители компании.

«Русинформэкспорт» занимается реализацией российского программного обеспечения и IT-решений за границей. В структуре Национального центра информатизации (НЦИ) команда компании будет продвигать различные программные продукты на новые рынки.

Иванов сменил бывшего гендиректора компании Павла Басина, который снял с себя полномочия в декабре прошлого года. Егор Иванов был мэром ИТ-города Иннополис с 2014 по 2016 год. До этого он возглавлял компанию «Скартелл» (бренд Yota). Компания «Русинформэкспорт» входит в структуру НЦИ, «дочку» госкорпорации «Ростех».

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