Бывший мэр Иннополиса возглавил «Русинформэкспорт»

Бывший мэр Иннополиса Егор Иванов возглавил компанию «Русинформэкспорт». Об этом во вторник завили представители компании.
«Русинформэкспорт» занимается реализацией российского программного обеспечения и IT-решений за границей. В структуре Национального центра информатизации (НЦИ) команда компании будет продвигать различные программные продукты на новые рынки.
Иванов сменил бывшего гендиректора компании Павла Басина, который снял с себя полномочия в декабре прошлого года. Егор Иванов был мэром ИТ-города Иннополис с 2014 по 2016 год. До этого он возглавлял компанию «Скартелл» (бренд Yota). Компания «Русинформэкспорт» входит в структуру НЦИ, «дочку» госкорпорации «Ростех».