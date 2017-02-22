ФАС отказалась от претензий к Samsung, Sony, Alcatel и Asus — СМИ Цены на смартфоны колебались на 5-10%, установили в ведомстве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от претензий к Samsung. Sony, Alcatel и Asus по сговору цен на смартфоны. Об этом сообщили в ведомстве.

Как рассказал начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев газете «Ведомости», антимонопольный орган отказалась возбуждать дело против Samsung, Alcatel, Sony и Asus, так как цены на их продукцию колеблются существенно на 5-10%. Тенишев добавил, что одинаковые цены, которые сложились вследствие экономических причин не нарушают закон. «Нарушение закона — это когда компания диктует цены и доказательством этого может, например, служить переписка менеджеров», — сказал он.

Проверку цен на устройства Samsung. Sony, Alcatel и Asus ФАС начала в конце прошлого года. Тогда в ведомство поступили жалобы покупателей на возможную координацию цен производителями. В августе 2016 года ФАС возбудила административное дело в отношении Apple, так как заподозрила компанию в координации цен на смартфоны iPhone 6S и 6S Plus в России. Рассмотрение дела запланировано на 14 марта текущего года. В случае, если вина американской компании будет доказана, ей грозит штраф в размере до 5 млн рублей.