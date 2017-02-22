Председателем Северо-Западного банка Сбербанка стал Виктор Алонсо Он работает в организации с 2009 года

Новым председателем Северо-Западного банка Сбербанка назначен Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо. Об этом в банке сообщили в среду.

Виктор Вентимилла Алонсо начал работать в Сбербанке в 2009 году, заняв должность советника президента банка. В марте 2010 года его назначили председателем Юго-Западного банка Сбербанка.

Свою карьеру в банковском деле Алонсо начал в Инкомбанке в 1993 году. Сначала он возглавлял ростовский филиал банка, а затем стал старшим вице-президентом организации.

Добавим, Северо-Западный банк Сбербанка присутствует на территории семи субъектов России: Петербурга , Ленинградской области, Калининградской области, Республике Карелия, Мурманской области, Новгородской области и Псковской области.

Напомним, с 2013 года Северо-Западное отделение банка возглавлял Дмитрий Курдюков. По итогам прошлого года кредитный портфель банка вырос на 57% до 881 млрд рублей.