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22.02.17 / 14:36 Банки / Новости / Россия и мир

Председателем Северо-Западного банка Сбербанка стал Виктор Алонсо

Он работает в организации с 2009 года

алонсоНовым председателем Северо-Западного банка Сбербанка назначен Виктор Анрикевич Вентимилла Алонсо. Об этом в банке сообщили в среду.

Виктор Вентимилла Алонсо начал работать в Сбербанке в 2009 году, заняв должность советника президента банка. В марте 2010 года его назначили председателем Юго-Западного банка Сбербанка.

Свою карьеру в банковском деле Алонсо начал в Инкомбанке в 1993 году. Сначала он возглавлял ростовский филиал банка, а затем стал старшим вице-президентом организации.

Добавим, Северо-Западный банк Сбербанка присутствует на территории семи субъектов России: Петербурга, Ленинградской области, Калининградской области, Республике Карелия, Мурманской области, Новгородской области и Псковской области.

Напомним, с 2013 года Северо-Западное отделение банка возглавлял Дмитрий Курдюков. По итогам прошлого года кредитный портфель банка вырос на 57% до 881 млрд рублей.

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