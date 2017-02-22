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22.02.17 / 16:14 Новости / Россия и мир

Allseas подписала контракт на прокладку морской части «Северного потока-2»

Компания займется прокладкой труб на обеих линиях газопровода.

Швейцарская Allseas подписала договор о прокладке морской части газопровода «Северный поток-2» с Nord Stresm 2 AG. Об этом в среду сообщили в компании.

Фото: pravdaurfo.ru

Фото: pravdaurfo.ru

Контракт рассчитан на 2018 и 2019 годы.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода, мощность которых составляет 55 млрд кубометров газа в год. Они пройдут по дну Балтийского моря из России в Германию. 50% «Северного потока-2» будет принадлежать «Газпрому». Еще по 10% получт европейские Uniper, BASF, Engie и OMV.

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