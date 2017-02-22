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22.02.17 / 04:49 Новости / Политика / Россия и мир

Киев предложил реформировать Совбез ООН

Из-за права вето

Фото с сайта GermanyUN.ru

Фото с сайта GermanyUN.ru

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести реформу Совета безопасности ООН. Об этом он заявил в среду.

По мнению чиновника, Россия злоупотребляет своим правом вето при принятии решений относительно Украины. Он считает, что Россию необходимо лишить этого права.

Отметим, в статье 27 третьего параграфа Устава ООН говорится о воздержании от голосования страны-участницы спора при вынесении решения в Совбезе. Москва выступает категорически против изменений в правила, ее поддерживают Вашингтон и Пекин. Возможность реформ рассматривают представители Лондона и Парижа. Правом вето обладают пять стран – постоянных членов Совбеза ООН: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

По материалам: tass.ru
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