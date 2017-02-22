Киев предложил реформировать Совбез ООН Из-за права вето

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести реформу Совета безопасности ООН. Об этом он заявил в среду.

По мнению чиновника, Россия злоупотребляет своим правом вето при принятии решений относительно Украины. Он считает, что Россию необходимо лишить этого права.

Отметим, в статье 27 третьего параграфа Устава ООН говорится о воздержании от голосования страны-участницы спора при вынесении решения в Совбезе. Москва выступает категорически против изменений в правила, ее поддерживают Вашингтон и Пекин. Возможность реформ рассматривают представители Лондона и Парижа. Правом вето обладают пять стран – постоянных членов Совбеза ООН: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.