Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров «Роснефти» Среди них Новак и Сечин

Власти России выдвинули кандидатов на должность представителей России в совет директоров «Роснефти». Об этом накануне сообщили в правительстве.

Среди возможных кандидатов указаны министр энергетики России Александр Новак и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Росимущество должно включить их в списки для голосования.

Отметим, правительство России владеет 50% акций компании «Роснефтегаз». Ему также принадлежит 1 акция «Роснефти». Ранее стало известно, что 19,5% акций «Роснефти» в равных долях покупает Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в рамках приватизации. Сумма сделки составила 10 млрд евро.