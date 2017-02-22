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22.02.17 / 01:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров «Роснефти»

Среди них Новак и Сечин

совет директоров «Роснефти»

Фото АБН

Власти России выдвинули кандидатов на должность представителей России в совет директоров «Роснефти». Об этом накануне сообщили в правительстве.

Среди возможных кандидатов указаны министр энергетики России Александр Новак и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Росимущество должно включить их в списки для голосования.

Отметим, правительство России владеет 50% акций компании «Роснефтегаз». Ему также принадлежит 1 акция «Роснефти». Ранее стало известно, что 19,5% акций «Роснефти» в равных долях покупает Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) в рамках приватизации. Сумма сделки составила 10 млрд евро.

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