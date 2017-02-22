В СПбГУ рассказали о позиции университета по передаче Исаакия РПЦ Такой позиции нет

В Санкт-Петербургском государственном университете прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о поддержке университетом передачи Исаакиевского собора РПЦ. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ВУЗа в понедельник.

«В СПбГУ не поступало каких-либо запросов по поводу передачи Исаакиевского собора ни от РПЦ, ни от Правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, университетом, как организацией в целом, никакого мнения по данной ситуации не формировалось», — говорится в сообщении. В университете призвали обратить внимание на то, что каждый сотрудник университета имеет право на выражение собственного мнения.

Напомним, в начале февраля руководители ряда петербургских ВУЗов подписали обращение к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. В обращении говорилось, что это необходимо сделать в рамках противостояния «оппозиционерам и политиканам». Свою подпись поставил также первый проректор СПбГУ Илья Дементьев.