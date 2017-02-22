С Байконура стартует последняя в истории ракета «Союз-У» Пуск запланирован на 22 февраля



С космодрома Байконур отправится последняя в истории ракета-носитель «Союз-У». Об этом накануне сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты с грузовым кораблем «Прогресс МС-05» запланирован на утро 22 февраля. Ракетоноситель «Союз-У» уже находится на пусковой площадке №1, так называемом «гагаринском старте».

Это последняя ракета одной из самых массовых и надежных модификаций модели «Союз». В дальнейшем госкорпорация для доставки грузов на МКС будет использовать ракеты типа «Союз-2.1а». Напомним, информация о прекращении эксплуатации ракет-носителей «Союз-У» появилась в конце прошлого года. Роскосмос собирается вести прямую трансляцию запуска на своем сайте.