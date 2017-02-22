Все новости

22.02.17 / 03:03 Новости / Россия и мир

С Байконура стартует последняя в истории ракета «Союз-У»

Пуск запланирован на 22 февраля

союз-у
С космодрома Байконур отправится последняя в истории ракета-носитель «Союз-У». Об этом накануне сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты с  грузовым кораблем «Прогресс МС-05» запланирован на утро 22 февраля. Ракетоноситель «Союз-У» уже находится на пусковой площадке №1, так называемом «гагаринском старте».

Это последняя ракета одной из самых массовых и надежных модификаций модели «Союз». В дальнейшем госкорпорация для доставки грузов на МКС будет использовать ракеты типа «Союз-2.1а». Напомним, информация о прекращении эксплуатации ракет-носителей «Союз-У» появилась в конце прошлого года. Роскосмос собирается вести прямую трансляцию запуска на своем сайте.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017