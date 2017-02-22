В Петербурге суд подтвердил законность решения УФАС по делу о рекламе в метро В УФАС утверждают, что это принесло городу 1 млрд

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил правомерность решения, вынесенного Петербургским УФАС России в отношении ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР). Заседание состоялось во вторник, следует из опубликованных на сайте суда материалов.

В антимонопольном органе прокомментировали судебное решение. «Рынок наружной рекламы лихорадит, и это прежде всего связано с тем, что торги на размещение рекламных конструкций в городе еще не проведены. Видимо такое положение неопределенности и заставляет нервничать всех участников рекламного рынка», — пояснил руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

По словам Владимирова, на условия торгов на размещение рекламы в метрополитене в петербургское управление поступило пять жалоб. Он рассказал о том, что считает такую активность полезной для Петербурга. «Ведь несмотря на то, что на торги пришел один участник и они фактически они не состоялись – ценовое предложение выросло на миллиард! А это, согласитесь, немалые деньги, которые в конечном итоге будут потрачены на нужды петербуржцев», — заключил он.

Напомним, в декабре прошлого года петербургский УФАС признал обоснованной жалобу ЗАО «Волгобалт Медиа» на действия ГЦРР при проведении торгов на размещение рекламы в метро. Компанию не устроило, что к участию в конкурсе допускались только те, у кого уже есть опыт работы в петербургском метрополитене. Позже требование исключили из документации.