Все новости

22.02.17 / 13:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге суд подтвердил законность решения УФАС по делу о рекламе в метро

В УФАС утверждают, что это принесло городу 1 млрд

Фото АБН уфас

Фото АБН

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил правомерность решения, вынесенного Петербургским УФАС России в отношении ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР). Заседание состоялось во вторник, следует из опубликованных на сайте суда материалов.

В антимонопольном органе прокомментировали судебное решение. «Рынок наружной рекламы лихорадит, и это прежде всего связано с тем, что торги на размещение рекламных конструкций в городе еще не проведены. Видимо такое положение неопределенности и заставляет нервничать всех участников рекламного рынка», — пояснил руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров.

По словам Владимирова, на условия торгов на размещение рекламы в метрополитене в петербургское управление поступило пять жалоб. Он рассказал о том, что считает такую активность полезной для Петербурга. «Ведь несмотря на то, что на торги пришел один участник и они фактически они не состоялись – ценовое предложение выросло на миллиард! А это, согласитесь, немалые деньги, которые в конечном итоге будут потрачены на нужды петербуржцев», — заключил он.

Напомним, в декабре прошлого года петербургский УФАС признал обоснованной жалобу ЗАО «Волгобалт Медиа» на действия ГЦРР при проведении торгов на размещение рекламы в метро. Компанию не устроило, что к участию в конкурсе допускались только те, у кого уже есть опыт работы в петербургском метрополитене. Позже требование исключили из документации.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017