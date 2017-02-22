Товарооборот России и Вьетнама может увеличиться до $10 млрд К 2020 году

Товарооборот между Россией и Вьетнамом должен увеличиться до $10 млрд. Об этом в среду заявила глава Совета федерации России Валентина Матвиенко.

По ее словам, этого показателя можно достигнуть уже к 2020 году. Спикер подчеркнула, что для достижения этой цели есть все необходимые возможности.

Она отметила, что расширение сотрудничества России и Вьетнама возможно, в частности, в сфере туризма и легкой промышленности. Добавим, в 2016 году объем товарооборота между странами составил $3,8 млрд. С осени прошлого года между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом создана зона свободной торговли. Валентина Матвиенко с 20 по 22 февраля находится во Вьетнаме с официальным визитом.