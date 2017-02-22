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22.02.17 / 19:53 Новости / Россия и мир

В мэрии Уфы прокомментировали прошедшие накануне обыски

Сказали, что сами инициировали проверку в 2012 году

sobaka.ru уфаВ мэрии столицы Башкортостана прокомментировали прошедшие накануне обыски. Об этом в администрации города сообщили в среду.

В мэрии заявили, что сами начали проверку еще в 2012 году, чтобы выявить «серые схемы» вывода земель из собственности муниципалитетов. В 2013 году прошла внутренняя проверка по программе расселения и сноса ветхого жилья.

Напомним, накануне сотрудники СК и МВД по Башкортостану пришли с обысками в мэрию Уфы, а также управление капстроительства и земельных и имущественных отношений. Обыски прошли в рамках дела о предполагаемом превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в 2008—2015 годах чиновники мэрии Уфы заключали договоры на расселение домов за счет инвесторов, а на деле проводили программы за счет бюджета.

По материалам: ufa.rbc.ru
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