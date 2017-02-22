ЗакСобрание Петербурга запустило процедуру избрания уполномоченного по правам человека До 1 марта кандидаты подадут документы

Законодательное Собрание Петербурга официально дало старт процедуре выбора уполномоченного по правам человека. Соответствующее постановление депутаты приняли в среду, передает корреспондент АБН.

Кандидатуры будут рассматриваться до 1 марта. Это вызвало недовольство эсера Алексея Ковалева, который считает срок слишком сжатым. В ответ «единоросс» Денис Четырбок пояснил, что дата связана с необходимыми согласованиями кандидатур. В частности, данные о претендентах направят федеральному уполномоченного. Местного же омбудсмена предстоит определить уже в апреле.

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Напомним, в настоящее время уполномоченным по правам человека в Петербурге работает Александр Шишлов. Ранее он был членом партии «Яблоко». О работе Шишлова положительно отзывались как оппозиционеры, так и представители власти. В частности, профессиональной назвал работу омбудсмена спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.