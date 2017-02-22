Комитет по культуре ЛО обратился в суд из-за незаконной застройки усадьбы в Гостилицах Которая является памятником культуры

Комитет по культуре Ленинградской области обратился с исковым заявлением в суд из-за незаконной застройки территории усадьбы в поселке Гостилицы. Об этом в среду со ссылкой на главу комитета Евгения Чайковского АБН сообщили градозащитники группы ЭРА.

Активисты сообщают, что на территории компонента объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Дворцово-парковый ансамбль в деревне Гостилицы» строится жилой дом. В комитете градозащитников сообщили, что эти работы не согласовывались с профильными чиновниками. По факту незаконного строения направлено исковое заявление в суд.

Отметим, усадьба в деревне Гостилицы была построена в XVIII-XIX веках. В настоящий момент строение находится в запущенном состоянии. Статус памятника истории усадьба получила постановлением Министерства культуры РСФСР.