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22.02.17 / 12:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по культуре ЛО обратился в суд из-за незаконной застройки усадьбы в Гостилицах

Которая является памятником культуры

Усадьба в Гостилицах

Фото monetonos.ru

Комитет по культуре Ленинградской области обратился с исковым заявлением в суд из-за незаконной застройки территории усадьбы в поселке Гостилицы. Об этом в среду со ссылкой на главу комитета Евгения Чайковского АБН сообщили градозащитники группы ЭРА.

Активисты сообщают, что на территории компонента объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Дворцово-парковый ансамбль в деревне Гостилицы» строится жилой дом. В комитете градозащитников сообщили, что эти работы не согласовывались с профильными чиновниками. По факту незаконного строения направлено исковое заявление в суд.

Отметим, усадьба в деревне Гостилицы была построена в XVIII-XIX веках. В настоящий момент строение находится в запущенном состоянии. Статус памятника истории усадьба получила постановлением Министерства культуры РСФСР.

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