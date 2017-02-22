Все новости

22.02.17 / 01:57 Новости / Политика / Россия и мир

В сирийском Дейр-эз-Зоре погибли 11 человек в результате авиаударов

Еще 35 ранены

Дейр-эз-ЗореВ результате серии авиаударов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли минимум 11 человек. Накануне об этом заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

Еще 35 человек ранены. Однако в центре опасаются, что количество жертв может увеличиться из-за серьезности травм.

В настоящий момент не удается установить, чьи воздушные силы наносили удары. В организации отмечают, что происшествие произошло в районе, где находится коалиция во главе с США. Большую часть территории Дейр-эз-Зор контролирует террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Добавим, 23 февраля, в Женеве должен состояться очередной раунд межсирийских переговоров. Это первая попытка ООН вернуть свои позиции в урегулировании сирийского конфликта.

По материалам: reuters.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017