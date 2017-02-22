«Внуково» отказался от госгарантий на 5,5 млрд рублей Из-за невозможности договориться с ВТБ



Московский аэропорт «Внуково» отказался от государственных гарантий на 5,5 млрд рублей. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам председателя совета директоров «Внуково» Виталия Ванцева, аэропорт не смог договориться с банком ВТБ даже с госгарантиями. В настоящий момент ведутся переговоры с представителями других банков.

Он также добавил, что в случае с другим банком госгарантии бесполезны, поскольку их нельзя использовать под кредиты. Предположительно, ВТБ потребовал, чтобы аэропорт подписал соглашение об обслуживании на ближайшие десять лет с авиакомпаниями «Россия» и «Победа».

Ожидалось, что реструктуризацией под госгарантии займется ВТБ. Тогда правительство выделило 5,5 млрд рублей госгарантий аэропорту «Внуково» для рефинансирования задолженности перед банком, которая составила 11 млрд рублей. В случае положительного решения, ВТБ получил бы 74% управляющей компании аэропорта. Однако вопрос остался открытым.