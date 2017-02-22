«Водоканал» Петербурга прокомментировал отмену закупки в 8,8 млрд рублей Это произошло из-за изменения схемы финансирования

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокомментировали отмену закупки на 8,8 млрд рублей, об отмене стало известно накануне. «Водоканал» предоставил комментарий АБН в среду.

Отмену закупки объяснили сменой схемы финансирования. До этого реконструкцию Главной водонапорной станции должны были произвести за счет бюджета. Однако теперь «Водоканал» проведет ее за счет субсидий на капитальные вложения в госсобственность Петербурга.

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На предприятии заявили. Что уже готовят документы по новой закупке. Срок реконструкции остался прежним – 2019—2020 год.

Накануне на сайте госзакупок обновилась информация о том, что «Водоканал» отменил конкурс на реконструкцию Главной водонапорной подстанции. Первый раз этот конкурс объявили еще осенью 2015 года. С тех пор сроки переносили более 10 раз. Результаты должны были объявить 7 марта.