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22.02.17 / 15:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Водоканал» Петербурга прокомментировал отмену закупки в 8,8 млрд рублей

Это произошло из-за изменения схемы финансирования

Фото АБН

Фото АБН

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокомментировали отмену закупки на 8,8 млрд рублей, об отмене стало известно накануне. «Водоканал» предоставил комментарий АБН в среду.

Отмену закупки объяснили сменой схемы финансирования. До этого реконструкцию Главной водонапорной станции должны были произвести за счет бюджета. Однако теперь «Водоканал» проведет ее за счет субсидий на капитальные вложения в госсобственность Петербурга.

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На предприятии заявили. Что уже готовят документы по новой закупке. Срок реконструкции остался прежним – 2019—2020 год.

Накануне на сайте госзакупок обновилась информация о том, что «Водоканал» отменил конкурс на реконструкцию Главной водонапорной подстанции. Первый раз этот конкурс объявили еще осенью 2015 года. С тех пор сроки переносили более 10 раз. Результаты должны были объявить 7 марта.

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