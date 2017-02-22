ЗакС Петербурга учел мнение губернатора по вопросу встреч депутатов с горожанами Закон приняли без обсуждения

Законодательное Собрание Петербурга 39 голосами «за» приняло закон об ограничении встреч депутатов с избирателями с учетом губернаторских предложений. Вопрос народные избранники рассмотрели в среду, передает корреспондент АБН.

Как пояснил представитель губернатора Юрий Шестериков, правительство сможет установить перечень мест, где парламентарии смогут встречаться со своими избирателями. При этом число участников таких собраний не должно будет превышать 100 человек.

Автор первоначального законопроекта о полном запрете несогласованных с властями встреч избирателей и депутатов «единоросс» Александр Тетердинко поправки поддержал. Ту же позицию занял и парламентский комитет по законодательству. При этом обсуждения законопроекта не было — оппозиции не дал слова спикер Вячеслав Макаров, пояснив, что это «не предусмотрено».

Отметим, ранее губернатор Георгий Полтавченко отклонил первую редакцию законопроекта. Впрочем, в оппозиции заявили, что поправки не отменяют фактического запрета на массовые встречи парламентариев с жителями.

Как сообщало АБН, «Единая Россия» решила упразднить формат депутатских встреч после массовых выступлений горожан в защиту ГМП «Исаакиевский собор». Они прошли именно как встречи парламентариев с жителями, так как в Смольном полноценные митинги не согласовали.