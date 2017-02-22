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22.02.17 / 19:20 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«ВТБ24» обновил мобильное приложение для Android

Новый дизайн, улучшенная навигация, расширенный функционал

"ВТБ24" Android

Фото АБН

«ВТБ24» запустил обновленное мобильное приложение для устройств на платформе Android. Об этом в банке рассказали в среду.

Пользователям стали доступны новый дизайн, улучшенная навигация, а также расширенный функционал. В новой версии мобильного приложения пользователи смогут использовать упрощенный и быстрый вход. Также можно будет заходить в приложение по отпечатку пальца.

Как и в версии приложения для устройств Apple, в обновленном мобильном банке для Android появился раздел «Витрина»: в нем пользователям доступны персональные предложения банковских продуктов и услуг, возможность в режиме онлайн открыть вклад или накопительный счет, заполнить заявку на кредитную карту. Банк запустил объединенный раздел «Платежи», где представлены все типы переводов, а также возможность осуществить оплату услуг. В новом приложении можно переводить средства между клиентами банка по номеру телефона с его автоматическим выбором из адресной книги.

Ранее «ВТБ24» обновил корпоративный сайт. Вслед за этим – меню банкоматов и приложение для iOS.

Накануне «ВТБ24» объявил о новых условиях кредитования авто. Базовые ставки снизят на 2-6%.

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