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22.02.17 / 10:34 Новости / Россия и мир / Финансы

Годовая выручка «ВКонтакте» увеличилась на 43,4% за 2016 год

Самым успешным стал IV квартал

вк vk вконтактеВыручка социальной сети «ВКонтакте» в 2016 году выросла на 43,4% и достигла 8,9 млрд рублей. Об этом сообщает в среду Mail.ru Group, владеющая 100% социальной сети.

В IV квартале 2016 года выручка социальной сети увеличилась на 49,9% и составила 2,99 млрд рублей. В декабре прошлого года аудитория «ВКонтакте» достигла 95 млн активных пользователей в месяц. Мобильная аудитория соцсети составила в декабре 78 млн пользователей в месяц.

Напомним, в начале февраля стало известно о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора соцсети. До этого он был операционным директором. В компании сообщили, что за бизнес-направление «ВКонтакте» по-прежнему будет отвечать заместитель генерального директора компании Дмитрий Сергеев. Рогозов стал преемником Бориса Добродеева, который занял пост генерального директора Mail.Ru Group. О назначении Добродеева гендиректором стало известно в октябре прошлого года.

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