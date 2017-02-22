Над Россией создали радиолокационное поле для защиты от ядерного удара Впервые в истории

По периметру России создали сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара. Об этом в среду сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что сплошное радиолокационное поле по периметру России создано впервые в истории страны. Он добавил, что в прошлом году успешно прошли испытания новых радиолокационных станций в Омске, Барнауле и Енисейске.

Радиолокационное поле — это пространство, в пределах которого РЛС обнаруживают цели противника и свои объекты. Радиолокационные станции способны фиксировать запуски ракет.