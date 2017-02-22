Янукович призвал создать спецкомиссию для расследования событий на Майдане И «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине»

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал мировых лидеров создать специальную комиссию Совета Европы для расследования событий на Майдане. Обращение было обнародовано в среду.

Янукович призвал «инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследования преступлений, совершенных на «майдане»». Кроме того, он просит мировых лидеров «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права».

Обращение адресовано резидентам России, США, Германии и Франции Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Польши Анджею Дуде. Кроме того, Янкуович обращается к главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду и председателю Европарламента Антонио Таяни.

Напомним, в ноябре прошлого года Виктор Янукович говорил о необходимости провести расследование гибели сотрудников правоохранительных органов на Майдане. По его словам, отказ от расследования нарушает конституцию Украины.