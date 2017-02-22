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22.02.17 / 10:24 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Депутаты Петербурга отложат вступление закона о ярмарках

Из-за противоречий в законодательстве

новый год ярмарка экспофорумДепутаты Законодательного Собрания Петербурга отложат вступление в силу закона о ярмарках. Соответствующий документ они поддержали в среду, передает корреспондент АБН.

Причина — несогласование в нескольких законах. «Его (закона о ярмарках — АБН) вступление влечет за собой правовые казусы», — пояснил депутат Денис Четырбок.

В частности, ярмарки могут организовать либо на стационарных объектах, которые расположены на государственной земле. При этом эти объекты должны быть в схеме размещения, но получить места могут только негосударственные организации. Закон о ярмарках же касается и государственных учреждений и органов власти, а это и есть противоречие между правовыми актами.

Напомним, закон о ярмарках принят в 2016 году. Его готовили больше года законодатели и профильные комитеты Смольного.

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