ЗакС Петербурга продолжил переименовывать МО «Парнас» Но не в "Не-Парнас"

Законодательное Собрание Петербурга во втором чтении рассмотрело законопроект о переименовании муниципального образования «Парнас». Вопрос обсудили в среду, передает корреспондент АБН.

При этом парламент отклонил поправку эсера Алексея Ковалева. «Если цель наша избежать созвучия названия с колбасной фабрикой, то давайте назовем муниципалитет „Не-Парнас“», — сказал депутат. Его предложение поддержали пятеро коллег.

«У нас действительно есть пять человек, которые это поддерживают», — удивился спикер Вячеслав Макаров.

При этом ЗакС принял поправку «единоросса» Дениса Четырбока. Она переносит вступление закона о переименовании на 1 июня 2017 года.

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Напомним, инициатива о переименовании появилась еще в 2016 году. Тогда «единоросс» Евгений Марченко заявил, что название округа созвучно с наименованием оппозиционной «Партии народной свободы» («Парнас»). Руководство муниципалитета утверждает, что идею выдвинули сами жители МО. Они якобы путают представителей партии с муниципальными властями. Новое предложенное название — «Сергиевское» в честь преподобного Сергия Радонежского. При этом святой не имел никакого отношения к местности, которую планируют назвать его именем.