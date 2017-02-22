Все новости

22.02.17 / 10:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЗакС Петербурга продолжил переименовывать МО «Парнас»

Но не в "Не-Парнас"

мо парнас

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга во втором чтении рассмотрело законопроект о переименовании муниципального образования «Парнас». Вопрос обсудили в среду, передает корреспондент АБН.

При этом парламент отклонил поправку эсера Алексея Ковалева. «Если цель наша избежать созвучия названия с колбасной фабрикой, то давайте назовем муниципалитет „Не-Парнас“», — сказал депутат. Его предложение поддержали пятеро коллег.

«У нас действительно есть пять человек, которые это поддерживают», — удивился спикер Вячеслав Макаров.

При этом ЗакС принял поправку «единоросса» Дениса Четырбока. Она переносит вступление закона о переименовании на 1 июня 2017 года.

Читайте также: Муниципалитет в Петербурге переименуют из-за созвучия с «Партией народной свободы»

Напомним, инициатива о переименовании появилась еще в 2016 году. Тогда «единоросс» Евгений Марченко заявил, что название округа созвучно с наименованием оппозиционной «Партии народной свободы» («Парнас»). Руководство муниципалитета утверждает, что идею выдвинули сами жители МО. Они якобы путают представителей партии с муниципальными властями. Новое предложенное название — «Сергиевское» в честь преподобного Сергия Радонежского. При этом святой не имел никакого отношения к местности, которую планируют назвать его именем.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017