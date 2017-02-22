«Зенит-Арену» в мае передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций После нескольких тестовых мероприятий

«Зенит-Арену» в мае передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций. Об этом в среду заявил вице-премьер Виталий Мутко.

По словам Мутко, стадион передадут оргкомитету после проведения нескольких пробных мероприятий. Вице-премьер выразил надежду, что это буду футбольные матчи. Передача должна состояться 17 мая.

Кубок конфедераций – соревнование по футболу, которое проходит за год перед Чемпионатом мира. В нем участвуют победители каждого континентального чемпионата. Мероприятие пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Новая арена в Петербурге примет игры Кубка конфедераций и Чемпионата мира 2018 года.