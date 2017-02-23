Австралия и Израиль подписали договор о сотрудничестве В сферах науки, техники и гражданской авиации

Австралия и Израиль подписали договор о сотрудничестве. Это произошло в четверг.

В ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Сидней главы правительств ведомств подписали соглашения о сотрудничестве. Сферами общих интересов стали наука, техника и гражданская авиация. Кроме того, планируется, что страны расширят сотрудничество в области безопасности, особенно кибербезопасности, а также в сельском хозяйстве, защите окружающей среды и энергетике.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл отметил, что Израиль и Автралия должны больше сотрудничать и что большое расстояние в XXI веке не должно этому препятствовать. В свою очередь, премьер Израиля добавил, что торговый оборот стоит увеличить в два-три раза.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху стал первым действующим главой правительства, посетившим Австралию с официальным визитом. В четверг проходит встреча премьер-министров двух стран, в ходе которой будут подписаны соглашения о взаимодействии. Текущий двусторонний товарооборот между странами составляет около $1 млрд.